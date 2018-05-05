يوفنتوس يقترب خطوه من لقبه الـ34 في الدوري الإيطالي

اقترب فريق يوفنتوس خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بعد فوزه على ضيفه بولونيا 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت هبوط هيلاس فيرونا للدورجة الثانية بعد خسارته أمام ميلان 1 / 4.

وقلب فريق يوفنتوس تأخره بهدف أمام بولونيا إلى فوز 3 / 1، حيث أنهى بولونيا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله سيموني فيردي من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، تمكن يوفنتوس من معادلة النتيجة بهدف سجله سباستيان مايو، لاعب بولونيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51 ثم أضاف سامي خضيرة الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 63 قبل أن يسجل باولو ديبالا الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 69.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد بولونيا عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويمكن ليوفنتوس أن يفوز بلقب الدوري غدًا الأحد في حال خسارة نابولي أمام ضيفه تورينو غدا.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع والعشرين ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة عشرة لبولونيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في ست مباريات.