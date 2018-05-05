الكويت تجهض محاولة أمريكية فى مجلس الأمن لإدانة تصريحات عباس عن اليهود

ــ مصدر أممى: سحب إسرائيل ترشيحها لعضوية مجلس الأمن لضعف فرص فوزها.. وفلسطين: انتصار للقيم الإنسانية

ــ رئيس رومانيا يصف مذكرة نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة بـ«الخطأ» ويتعهد بتصحيحه



فشلت الولايات المتحدة مساء أمس، فى إقناع مجلس الأمن الدولى بتبنى بيان يدين الملاحظات التى أدلى بها الرئيس الفلسطينى محمود عباس عن اليهود والتى اعتبرت أنها «غير مقبولة» وتحتوى على «إهانات قاسية معادية للسامية».

واعترضت الكويت العضو غير الدائم فى المجلس، (يتم تبنى البيانات فى المجلس بالتوافق بين جميع أعضائه الـ15)، على نص البيان الأمريكى باعتباره متحيزا وقالت إن عباس قدم اعتذاره.

وقالت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة، نيكى هايلى إن فشل المجلس فى الموافقة على البيان «يزيد تقويض مصداقية الأمم المتحدة فى معالجة» النزاع الإسرائيلى ــ الفلسطينى. وأضافت: «التصريحات المعادية للسامية من جانب القيادة الفلسطينية تقوض احتمالات السلام فى الشرق الأوسط».

وبحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اقترح البيان على مجلس الأمن أن يُبدى «قلقه العميق» حيال ملاحظات عباس التى تتضمن «افتراءات وضيعة معادية للسامية ونظريات تآمرية لا أساس لها ولا تخدم مصالح الشعب الفلسطينى ولا السلام فى الشرق الأوسط». ودعت المسودة «كل الأطراف إلى الامتناع عن الاستفزازات التى تزيد من صعوبة استئناف المفاوضات».

والأربعاء الماضى، قال عباس، إن العداء تجاه اليهود فى أوروبا لا علاقة له بعدم التسامح الدينى وإنما بسبب «مكانتهم الاجتماعية وعملهم فى قطاع البنوك والتعامل بالربا»، وهو ما آثار ردود فعل غاضبة على المستوى العالمى. إلا أن الرئيس الفلسطينى عاد وأعتذر أمس، عن تلك التصريحات، مؤكدا إدانته «لمحرقة» اليهود بوصفها «أشنع جريمة فى التاريخ»، ومبديا تعاطفه «مع ضحاياها». لكن وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان رفض الاعتذار.

من جهة أخرى، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تراجع إسرائيل، عن الترشح للحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن، يؤكد عدم أهليتها للتنافس عليه. ووصفت الخارجية، فى بيان لها أمس، ذلك التراجع بـ«الانتصار للمبادئ والقيم الإنسانية»، وبأنه يشكل «إعمالا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة». وأوضحت أنها عملت مع عدة دول ومنظمات (لم تسمها) لإحباط حصول تل أبيب على المقعد.

والشهر الماضى، قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إن الدول العربية تبذل «كل ما بوسعها لعرقلة التصويت على محاولة إسرائيل الحصول على مقعد فى مجلس الأمن».

وأعلنت إسرائيل، مساء أمس، انسحابها من السباق للحصول على المقعد، حيث قالت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة «بعد مشاورات مع شركائنا (...) قررت إسرائيل تأجيل ترشيحها لشغل مقعد فى مجلس الأمن».

وبينما لم يُقدم أى تفسير بشأن هذا الانسحاب، نقلت وكالة رويترز، عن مصدر بالمنظمة الدولية، لم تحدد هويته، إن إسرائيل انسحبت لضعف فرصها فى الفوز، فى تصويت الثامن من يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى يبلغ عدد أعضائها 193 عضوا، الشهر المقبل لاختيار خمسة أعضاء جدد لفترة عامين تبدأ فى الأول من يناير 2019. وكانت إسرائيل وألمانيا وبلجيكا تتنافس على مقعدين مخصصين لمنطقة أوروبا الغربية وآخرين. إذ يتطلب الحصول على المقعد الفوز بأكثر من ثلثى إجمالى عدد أصوات الجمعية العامة بالكامل.

يذكر ان إسرائيل لم تشغل أبدا مقعدا فى مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 عضوا بينهم خمسة دائمو العضوية.

وفى سياق آخر، اعرب رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، عن اعتقاده أمس، بخطأ المذكرة التى وقعتها بلاده وإسرائيل حول نقل سفارة رومانيا من تل أبيب إلى القدس المحتلة، قائلا إنه «خطأ يجب تصحيحه».

ونقلت وكالة «أجربرس»، الرومانية، عن يوهانيس، فى رد له على سؤال بشأن المذكرة حول نقل سفارة بلاده، قوله: «لقد حدث خطأ، ويجب تصحيحه». مشددا على أن بلاده لا يمكنها تبنى سياسة خارجية لا تتناسب مع معايير القانون الدولى».

يذكر أن حكومة رومانيا قد أيدت نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس مما دفع يوهانيس، إلى التحذير من أن هذا قد يمثل انتهاكا للقانون الدولى. ويعتبر القرار النهائى لنقل السفارة بيد الرئيس الذى قال إنه لم يستشر فى الأمر، وذلك بموجب دستور البلاد.

ميدانيا، أفادت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم، أن أكثر من ألف فلسطينى أصيبوا بالرصاص والغاز المسيل للدموع فى القطاع، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، خلال احياء الفلسطينيين «مسيرة العودة» التى شهدت تجمع آلاف الفلسطينيين قرب السياج الفاصل الذى أقامه الاحتلال بين غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم الوزارة فى بيان «ان اجمالى الاصابات 1143 بينهم 83 بالرصاص الحى و820 بالغاز (المسيل للدموع) وبين المصابين ثلاثة مسعفين وثلاثة صحفيين». وتابع ان «بين المصابين 149 طفلا» مشيرا إلى ان «ثلاثة من المصابين فى حالة خطيرة».

ومنذ 30 مارس 2018 قتل 49 فلسطينيا برصاص الاحتلال وأصيب الآلاف. ولم يصب أى إسرائيلى فى المقابل. وطلب الاتحاد الاوروبى والامم المتحدة اجراء تحقيق مستقل فى استخدام مفرط للقوة من الجيش الإسرائيلى.