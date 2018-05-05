وزير التنمية المحلية: حملات إزالة الإشغالات المخالفة مستمرة لترسيخ هيبة الدولة

أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة؛ بهدف ترسيخ هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها وعدم التهاون مع أية مخالفات أو محاولات للتعدي على أراضي الدولة.

وقال «الجندي»، في تصريح اليوم السبت، إن قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة بوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية، نظم اليوم حملة لإزالة عدد من الكافتيريات والشوادر المخالفة بمدينة نصر.

وكان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قد وجه بالتصدي بكل شدة لشوادر فوانيس رمضان المخالفة للشروط والضوابط، والمعطلة للطرق، خاصة المحاور المرورية المهمة، مطالبا شرطة المرافق بشن حملات لفتح المحاور المرورية المهمة وإزالة الشوادر المخالفة.