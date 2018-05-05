«الخارجية»: موقف مصر من الأزمة السورية تحكمه حماية الشعب وكيان الدولة

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن استقلالية القرار ومسؤولية الدور، أهم ما ميز عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، خلال العامين الماضيين.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، السبت، أن قضايا كثيرة نوقشت بمجلس الأمن كانت محل استقطاب كبير بين القوى الدولية، مشيرًا إلى مواجهة مشاريع القرارات المتعلقة بسوريا، حق النقض «الفيتو»، من روسيا والولايات المتحدة والصين في بعض الأحيان، إلا أن مصر كانت تلتزم بالتصويت بشكل يتسق مع مبادئها ومواقفها الخاصة بالأزمة السورية.

وأوضح أن العناصر الأساسية التي تحكم الموقف المصري تجاه القضية السورية، من بينها حماية الشعب السوري والحفاظ على كيان الدولة السورية ومكافحة الإرهاب هناك، لافتًا إلى تعجب البعض من تصويت مصر على قرارين في جلسة واحدة سقط أحدهما بفيتو أمريكي وآخر بالفيتو الروسي، إلا أن مصر تنظر إلى مضمون مشروع القرار ومدى اتساقه مع الموقف المصري.

وأشار إلى القرار الخاص بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي، قائلًا إن مشروع القرار تم بجهد مصري كبير نيابة عن الدول العربية، وبالتنسيق مع دول منظمة عدم الانحياز والدول الإفريقية في المجلس.

وذكر أن مصر لديها رؤية واضحة وشاملة في محاربة الإرهاب، تتجاوز التعامل الأمني وتشمل البعد الفكري، مضيفًا أن مضر كانت صاحبة المبادرة لاعتماد مجلس الأمن خطة عمل للأمم المتحدة، لمكافحة الفكر المتطرف للتنظيمات الإرهابية.