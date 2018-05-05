دشنت بلدية مدينة "ترير" الألمانية تمثالا برونزيا ضخما للفيلسوف الشهير والمنظر الأول للشيوعية والاشتراكية كارل ماركس بمناسبة مرور 200 عاما على ميلاده في المدينة الألمانية، في مثل هذا اليوم ٥ مايو ١٨١٨.

يبلغ طول التمثال بما في ذلك قاعدته 5 أمتار، ويبلغ وزن التمثال 2.3 طن، ويجسد ماركس واقفا وهو يحمل كتابا في يده، وتتلقى المدينة الهدية بعد أن صوت مجلسها بالموافقة على قبولها بأغلبية 42 صوتا مقابل 7 أصوات في مارس 2017

ولكارل ماركس تماثيل عديدة حول العالم، أشهرها بالطبع فى ألمانيا مسقط رأسه، فأولى هذه التماثيل وأشهرها هو الذي يمثل رأسه فقط والموجود بندينة "خمنتس" Chemnitz" بولاية سكسونيا ويبلغ طوله 7.1 متر.

بدأ بناء التمثال فى 10 مايو عام 1953 وتم الانتهاء منه وافتتح للزيارة فى 9 أكتوبر 1971 وهو من تصميم "ليف كيربل" ويبلغ وزنه 40 طن.

خلف التمثال توجد كلمة " يا عمال العالم اتحدوا" وهى المقولة الأشهر لماركس والتى احتواها البيان الشيوعي

كما يوجد تمثال آخر في برلين لرأس كارل ماركس وجزء من جسده العلوي في ميدان "شتراسبرجر" في برلين، أنشأ عام 1983 ويرتكز على قاعدة طولها 2 متر.

ولماركس ورفيقه إنجلز تمثالان بجوار بعضهما فى برلين أيضا بالقرب من المبنى الضخم لكاتدرائية برلين، فى شارع "كارليبنخت"، بجوار القصر الجمهوري، وتمثالان آخران في تقاطع شارع كارل ماركس وشارع "كويبيشيف"

كما يوجد تمثالان تكعيبيان من الجرانيت لماركس وإنجلز في بودابست بالمجر وتحديدا فى "مومنتو بارك" تم إنشاؤهما عام 1971 من أعمال النحات "جورج سيجدينى".

وتوفي ماركس في 14 مارس عام 1883 ودفن بمقابر منطقة "هاي جيت" في لندن، التى يوجد بها تمثالا كبيرا أعلى شاهد قبره.