كشفت ميجان ماركل والأمير هاري البريطاني، عن تفاصيل جديدة، أمس الجمعة، بشأن عرسهما المقبل، ومن بينها أن «ماركل» لن يكون لها إشبينة.

وفي الأيام السابقة للزفاف، الذي سيقام في 19 مايو الجاري، سيقضي والدا العروس، توماس ودوريا ماركل، بعض الوقت مع عائلة الأمير هاري بما في ذلك جدته الملكة إليزابيث الثانية.

وذكر مكتب «هاري»، في بيان، أن الأمير «مهتم» بأن يحضر أفراد من أسرة والدته القداس الذي سيقام في وندسور خارج لندن.

وسيحضر كل أشقاء ديانا أميرة ويلز، وستلقي ليدي جاين فيلوز، وهي إحدى الشقيقتين الكبريين لديانا، كلمة في القداس بكنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

وسيبدأ الضيوف في التوافد على الموقع الساعة 09:30 صباحا «08:30 بتوقيت جرينتش»، ومن المقرر أن يدخل أفراد العائلة الملكية الساعة 11:20، وبعضهم ستوصلهم سيارات وآخرون سيأتون سيرا على الأقدام، بحسب البيان.

وسيكون الشقيق الأكبر لهاري، الأمير ويليام، هو الإشبين، ولكن «ماركل» قررت ألا تختار إشبينة، بحسب المتحدث باسم قصر كينجستون، جاسون نوف.

وقال: «لديها مجموعة أصدقاء مقربين ولا تريد أن تفضل أحدا على الآخر، لقد كانوا جميعهم مشتركين في مساعدتها للإعداد لهذا اليوم، وسيكون كلهم متواجدون في وندسور معها في الأيام السابقة على التواجد في لندن».

ومن المتوقع أن يستمر القداس ساعة، وبعدها سيحي العروسان 200 من ممثلي الجمعيات الخيرية، الذين جرى دعوتهم للحضور في موقع قريب من الكنيسة.