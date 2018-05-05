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قاد محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني ولاعب قاسم باشا التركي فريقه للفوز علي طرابزون سبور بخمسة أهداف لهدفين، في المباراه التي إنتهت قبل قليل، ضمن الجول الـ32 من الدوري التركي.

وساهم تريزيجيه في فوز قاسم باشا بطريقه كبيره، بإحرازه لهدفين وصناعته لثلاثة أهداف كامله، ليرفع رصيجه من الأهداف لـ13 هدف علي صعيد الدوري التركي، ووصل إلي الهدف الـ16 طوال الموسم.

وافتتح قاسم باشا التسجيل عن طريق اللاعب مباي ديجن في الدقيقة الـ11، بعد عرضيه رائعه من تريزيجيه.

لكن طرابزون سبور عاد سريعا في النتيجة وسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب فيليب توفاك في الدقيقة الـ17، ثم عاد تريزيجية وأحرز هدف التقدم في الدقيقة الـ22.

وعاد تريزيجيه وأرسل تمريره رائعه لبيرنارد ميساح ليسددها في الشباك محرزا الهدف الثالث لقاسم باشا في الدقيقة الـ45، إلا أن طرابزون سبورإستطاع تقليص النتيجه بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقه الـ49 ثم عاد تريزيجية وأحرز الهدف الرابع لفريقه بطريقه رائعه في الدقيقه الـ69 ،

وعاد تريزيجيه ليكمل الليله الرائعه ليصنع الهدف الثالث له والخامس لفريقه .

يذكر أن قاسم باشا يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة فيما يحتل طرابزون سبور المركز الخامس برصيد 49 نقطة .