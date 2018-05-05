محافظ البحيرة تتفقد خط مياه بأبو حمص

شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الربط الخاصة بخط مياه أبو حمص طلمبات برسيق بطول 10.5 كيلومتر وقطر 300 متر، ودخوله الخدمة قبل بداية شهر رمضان المعظم؛ لتغذية قرى بركة غطاس والعزب التابعة لها ومنطقة طلمبات برسيق بمركز أبو حمص وجنوب كفر الدوار، والقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياه في تلك المناطق.

جاء ذلك خلال جولتها، اليوم السبت، بمركز ومدينة أبو حمص لمتابعة الموقف التنفيذي لخط مياه أبو حمص طلمبات برسيق، والذي تم بدء الأعمال به مع بداية يناير 2018، ومن المقرر الانتهاء منه في 15-5-2018 بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه.

وتعهد المهندس ماهر العدوي رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة للمهندسة المحافظ، أنه سيتم الانتهاء من الأعمال ودخول الخط الخدمة في الموعد المقرر قبل شهر رمضان المعظم، ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس خالد عمارة رئيس مدينة أبوحمص.