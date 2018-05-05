أنقرة تشهد سيولا عنيفة تسقط 6 مصابين

انهمرت أمطار غزيرة، اليوم السبت، بصورة غير متوقعة على بعض أحياء العاصمة التركية أنقرة؛ ما اسفر عن وقوع ستة مصابين، فيما غمرت الشوارع بالسيول الموحلة.

وقال رئيس بلدية انقرة مصطفى تونا في تصريح لشبكة "إن.تي.في" الإخبارية، إن "هذه كارثة طبيعية لا خسائر في الارواح، لكن ستة اشخاص أصيبوا بجروح"، مشيرا إلى وقوع "أضرار مادية كبيرة"، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وغمرت السيول حي ماماك شرق العاصمة، في أعقاب أمطار غزيرة تساقطت في منتصف النهار من المتوقع استمرارها بشكل متقطع حتى دخول المساء، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وبثت شبكات التلفزة صورًا لعشرات من السيارات التي جرفتها سيول موحلة.