نجوم المستقبل يكرم لاعبيه بعد إنجاز الصعود الممتاز

حرص محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، اليوم السبت، على تكريم فريق الكرة بعد تحقيق انجاز الصعود إلى الدوري الممتاز.

وعقد الطويلة جلسة مع اللاعبين بحضور نادر الطويلة نائب رئيس النادي وكابتن الفريق وكريم حسن شحاته مدير الكرة ، وأثنى فيها رئيس النادي على ما بذلوه من جهد وعرق طوال الموسم بدوري القسم الثاني وصمودهم حتى المباراة الأخيرة من الدوري وتحقيق انجاز الصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي.

وقام رئيس نجوم المستقبل بتوزيع مكافآت الصعود على اللاعبين وعلى هامش التكريم تم توزيع شهادات تقدير لكل لاعب.

يذكر أن نادي نجوم المستقبل قد صعد للمرة الأولى في تاريخه بعد ١٢ عام من تاريخ تأسيس النادي.