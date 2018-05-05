وزير البترول: وقف استيراد الغاز بدءا من العام المقبل

قال طارق الملا وزير البترول، إن مصر ستوقف استيراد الغاز بدءا من العام المقبل، وستكتفي في استهلاكها من الغاز بما تنتجه محليا.

وأضاف في اجتماع لجنة الخطة والموازنة مساء اليوم بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، أن الوزارة "تستهدف تطوير المزيد من معامل التكرير خلال السنوات الأربعة القادمة لتقليل نسبة استيراد المنتجات البترولية إلى 5% مقارنة بـ35% حاليا".

وفيما يخص أسعار المنتجات البترولية، قال وزير البترول إن "ضبط الأسعار وتخفيض الدعم يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك؛ ما يساعد على وقف استيراد المنتجات البتروليه وتوفير فائض في المستقبل يمكن تصديره خاصة البنزين ووقود النفاثات".