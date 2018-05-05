الوداد المغربي يعود بتعادل إيجابي من ملعب صن داونز

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فرض الوداد البيضاوى المغربى حامل لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله الشيخ إبراهيم كومارا لاعب الخصم بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة قبل أن يدرك إسماعيل الحداد التعادل لـ " وداد الأمة " مع الدقيقة 20 من زمن أحداث اللقاء.

بهذه النتيجة حصد كلا الفريقين على نقطة واحدة في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات من عمر " الشامبيونز ليج الإفريقي".