القبض على 14 شخصًا بعد اغتصاب جماعي لفتاة في الهند

ألقت السلطات الهندية القبض على 14 شخصًا على خلفية اغتصاب جماعي مزعوم لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في ولاية جهارخاند بشرق البلاد.

وقال جيتيندرا كومار سينج كبير المسؤولين في المنطقة اليوم السبت، إن عمليات القبض على هؤلاء الأشخاص، بدأت في وقت متأخر يوم أمس الجمعة، ولايزال هناك 6 من المشتبه فيهم فارين.

وقال «سينج»، إن أسرة الفتاة تقول إن الرجال، الذين انتابهم الغضب إزاء قيام والد الفتاة بالتقدم بشكوى إلى مجلس القرية عن عملية الاغتصاب، هاجموا منزل الأسرة وضربوا أفرادها وأضرموا النار في الفتاة وهي على قيد الحياة بعد سكب الكيروسين عليها.

وأثبتت فحوص الطب الشرعي وقوع إعتداء جنسي على الفتاة.