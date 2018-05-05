«خطة النواب»: نستهدف تحقيق 110 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة الجديدة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المستهدف في موازنة العام المالي الجديد تحقيق 2% فائض أولي، موضحًا أن الأخير يأتي من الفرق بين الإيردات والمصروفات بعد استبعاد فوائد خدمة الدين.

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن الفائض الأولي الذي يتحقق في الموازنة الحالية حوالي 11 مليار جنيه، بينما ما تستهدفه الدولة في العام المقبل هو تحقيق 110 مليار جنيه، بحيث يسددوا جزءًا من خدمة الدين على مصر، حسب قوله.

وأوضح أن عمرو الجارحي، وزير المالية، أكد أنه لا ضرئب جديدة على المواطنين العام المقبل، مستطردًا أن الدولة ستزيد من مواردها عن طريق زيادة كفاءة تحصيل الضرائب، وهو ما لا يمثل أعباءً جديدة على المواطنين.

وأشار إلى مطالبة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعدم التأثير على الشريحة الأولى والثانية في الكهرباء، مشيرًا إلى تفهم الوزير ذلك.

وتابع أن ما طلبه اللجنة من الوزارة هو تحمّل الشرائح كثيفة الاستخدام للكهرباء الشريحتين رقم 1 و2 من المواطنين البسطاء، مؤكدًا أنه سيتم الوصول لحل، حسب قوله.