وزير التربية والتعليم: نعلم الطفل 3 لغات بالمدارس الحكومية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام التعليمي الجديد المقرر تطبيقه بداية العام الدراسي المقبل، يعتمد على استخدام المواد الدراسية متعددة التخصصات لا المنفصلة.

وأوضح وزير التعليم، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، أنه يتم العمل على إلغاء الفصل بين العلوم، لافتًا إلى عزم الوزارة تعليم الطفل 3 لغات بالمدارس الحكومية، وذلك سيتم من خلال إعادة تقديم الدرس باللغة الإنجليزية ولغات أخرى.

وأشار إلى استخدام النظام الجديد للمواد التعليمية الرقمية إلى جانب الورقية، مضيفًا: «سنعمل على إعداد التلميذ عن طريق الكتابة بيده قبل البدء في إدخال التكنولوجيا في الصف الرابع الابتدائي، وسنعمل منذ الصف الأول الابتدائي على تعليم الطفل العديد من الأخلاقيات ولكن ليس في صورة محاضرة إنما في هيئة قصص».

وأضاف أن المنظومة الجديدة تغير من شكل الامتحانات لتحولها إلى «تقييم»، مستطردًا: «كل أسرة سيصلها تقرير أسبوعي عن أداء أبنائها بالمدرسة، فتحديد نقاط التميز لدى كل طالب، هو ما سنعمل عليه».