«الزراعة»: معالجة 52 ألف فدان مانجو من العفن الهبابي بالإسماعيلية

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، عن أن إجمالي ما تم الانتهاء من معالجته من أشجار المانجو ضد فطر العفن الهبابي بمحافظة الإسماعيلية، بلغ 52 ألفا و160 فدانا.

وأوضح التقرير، أن تلك المساحة والتي تم معالجتها تزيد على المساحة المستهدف علاجها والتي تبلغ 47 ألفا و720 فدانا، حيث يتم التقليم للبساتين المصابة وغير المصابة، فضلا عن إجراء عمليات تقليم التربية وتقليم الأشجار العالية وغير المصابة.

وكشف التقرير، عن أنه تم إجراء كافة عمليات المكافحة والرش والتطهير والمعالجة، لتلك المساحات، حيث تم رش مساحة 47 ألفا و370 فدانا بالمطهرات الفطرية، وتم رش مساحة 30 ألفا و446 فدانا بالصابون البوتاسي، وكذلك 26 ألفا و819 فدانا تم رشها بالزيت المعدني بالمحافظة.

وقالت وزارة الزراعة -في بيان اليوم- إن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد شدد على توفير كافة مركبات خطة مكافحة الحشرات القشرية على أشجار المانجو المتسببة في ترميم فطر العفن الهبابي على الأشجار.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم توفير المستلزمات اللازمة لعملية المكافحة من الصابون البوتاسي، والزيت المعدني، وآلات الرش اللازمة لعمليات المكافحة بمحافظة الإسماعيلية، وتم إخطار المحافظة بخطة المكافحة، وكذلك تم تشكيل فريق علمي وفني من معهد بحوث وقاية النباتات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومعهد بحوث أمراض النبات لتنفيذ الخطة العاجلة، والتي تم تنفيذها بنجاح.

وأوضح «السباعي»، أنه تم أيضا تنفيذ خطة للتوعية والإرشاد للمزارعين لتدريبهم على سبل مكافحة مرض العفن الهبابي، وأهمية غسيل الأشجار وتقليمها، والاهتمام والعناية بها.