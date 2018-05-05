إصابة 3 عناصر من الأمن الروسي برصاص مجهول

أقدم شخص مجهول على مهاجمة رجال الأمن بمدينة نيجني نوفغورود في روسيا، بعد مطالبته بتقديم وثائق تثبت هويته، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصر الأجهزة الأمنية بجروح.

وأكد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الاتحادي، أن مجهولا نفذ هجوما مسلحا على رجال الأمن، ومن ثم اختبأ في مدخل مبنى سكني ودخل إحدى الشقق.

وأشار البيان إلى أن عناصر جهاز الأمن الاتحادي ورجال الشرطة، حاصروا الشقة السكنية، وقد رفض الجاني إلقاء سلاحه وواصل إطلاق النار، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وبحسب البيان، فقد أسفر الاشتباك عن مقتل المهاجم، فيما أصيب 3 من رجال الشرطة بجروح.

كان جهاز الأمن الاتحادي قد أعلن، أمس الجمعة، عن تصفية متطرفين واعتقال 5 مبايعين لـ«داعش»، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة هجمات في مناطق متفرقة من البلاد، إضافة إلى مصادرة عدد من العبوات الناسفة والمتفجرات والأسلحة النارية والذخيرة.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم «داعش» الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد.



