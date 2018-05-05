مصرع أكثر من 30 من مليشيا الحوثي بمواجهات مع الجيش اليمني غربي تعز

لقى أكثر من 30 عنصرا من مليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب العشرات اليوم السبت، جراء المعارك التي خاضتها قوات الجيش اليمني ضد المليشيا، في منطقة البرح غربي تعز.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله :" إن قوات الجيش اليمني شنت هجوماً عنيفاً على تجمعات ومواقع مليشيا الحوثى في منطقة البرح؛ أسفر عن مقتل أكثر من 30 عنصرًا من عناصر المليشيا وإصابة العشرات".

وأضاف المصدر أن الجيش اليمني تمكن من تحرير سلسلة جبال الرخام الاستراتيجية المطلة على مصنع البرح، كما سيطرت على الخط الرابط بين البرح وكهبوب، وقطعت طرق إمداد المليشيا عن عناصرها المتواجدة في كهبوب والعمري.

وأكد المصدر أن الجيش اليمني يواصل تقدمه بإسناد جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي، مضيفا أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري جراء غارات التحالف العربي.