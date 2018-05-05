ذوي الإحتياجات الخاصة يحصدون لمصر 15 ميدالية في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

نجح المنتخب الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة للريشة الطائرة من حصد 15 ميدالية خلال مشاركته في البطولة الأفريقية، التي أقيمت باوغندا خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو الجاري.

وحصدت مصر الميداليات بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، وحلت في المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، بفارق ذهبية وحيدة عن نيجيريا والتي حصلت على المركز الأول.

مثل المنتخب المصري في البطولة "عاطف محمود - محمد إسماعيل - زكريا أيوب - نصر السيد - شيماء سامي - حنان محمد - ياسمينا عيسى - منى صلاح".

وأكد هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أن النتائج التي حققتها البعثة المصرية مشرفة للغاية خصوصا أنها أول بطولة قارية للاعبينا من ذوي الإحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه يأمل في تطور أداء عناصر المنتخب خلال الفترة المقبلة.