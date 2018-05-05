400 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من الشهادات مرتفعة العائد

علق يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، على وصول ادخارات الشهادات ذات عائد 20% لأجل عام ونصف العام، إلى 676 مليار جنيه، واستعداد البنوك لردها بدءًا من غد الأحد، قائلًا إن هناك أكثر من وعاء بديل يستطيع العملاء الاختيار ما بينهم سواء عائد شهري أو عائد ربع سنوي، أو سنوي، أو كل 3 سنوات.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن إجمالي حصيلة البنك من شهادات الادخار يبلغ 476 مليار جنيه، 400 منها قيمة ادخارات الشهادات مرتفعة العائد بفائدة 20%.

وأوضح أن قيمة الادخارات ستُرد للعملاء على حساباتهم الجارية بحسب تاريخ انتهاء كل شهادة، مؤكدًا: «جهزنا أكثر من وعاء آخر للشهادات السنة ونصف، والوعاء المتاح حاليًا، هو شهادات لأجل 3 سنوات ثابتة بعائد 15% أو متغيرة بعائد 17%، وهناك شهادة بعائد 16.25% لأجل عام».

وذكر أن نحو 120 مليار جنيه دخلت إلى قطاعه المصرفي على شهادات الـ20%، بما يوازي 30%، واصفًا هذا الرقم بأنه ليس قليل.