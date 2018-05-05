أمريكا تجسست على أكثر من 500 مليون سجل هاتفى محلى فى 2017

ذكر تقرير حكومى أمريكى، أمس، أن وكالة الأمن القومى الأمريكية جمعت 534 مليون سجل لمكالمات هاتفية ورسائل نصية لأمريكيين العام الماضى أى بزيادة ثلاثة أمثال ما تم جمعه فى عام 2016.

وأظهر التقرير، الذى أصدره مكتب مدير وكالة المخابرات الوطنية، أن الوكالة استخدمت الصلاحيات الممنوحة لها للحصول على ما تعرف بالبيانات الوصفية «ميتاداتا»، من مكالمات هاتفية محلية ورسائل نصية.

ولم تكشف «البيانات الوصفية» عن محتوى المكالمات الهاتفية، لكنها سمحت للوكالة بالتجسس على الأشخاص الذين يجرون مكالمات هاتفية وموعدها ومدتها، بالإضافة إلى عدد الحروف المستخدمة فى الرسائل النصية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وحدثت هذه الزيادة الكبيرة من 151 مليونا خلال السنة الكاملة الثانية لنظام مراقبة جديد تم إنشاؤه فى وكالة المخابرات بعد أن أقر المشرِّعون الأمريكيون قانونا فى عام 2015 لتغيير نظام قديم لجمع مثل هذه البيانات.

وتزامنت هذه الزيادة فى جمع سجلات المكالمات مع زيادة تم إعلانها عبر طرق المراقبة الأخرى، ما أثار تساؤلات من بعض المدافعين عن الخصوصية الذين يشعرون بالقلق من احتمال تجاوز الحكومة والتدخل فى حياة المواطنين الأمريكيين.

كما أظهر التقرير أيضا ارتفاعا فى عدد الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة والذين تم استهدافهم بموجب برنامج مراقبة الإنترنت دون إذن قضائى والمعروف باسم القسم 702 من قانون المراقبة للاستخبارات الأجنبية والذى جدده الكونجرس فى وقت سابق من هذا العام.

وقال مدافعون عن الخصوصية إن الزيادة العامة فى عمليات المراقبة محيرة ومخيفة فى السنوات التى أعقبت تسريب سنودن.