إزاحة الستار عن تمثال ضخم لـ«ماركس» في مدينة ترير الألمانية

أُزيح الستار، اليوم السبت، عن تمثال ضخم للفيلسوف والمفكر الألماني الشهير كارل ماركس، في مسقط رأسه في مدينة ترير جنوب غرب ألمانيا، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على مولده.

ويظهر التمثال المصنوع من البرونز، والمهدى من الصين، «ماركس» بلحيته الكثة مرتديا معطفا ومقدما إحدى قدميه للأمام، ويبلغ ارتفاع التمثال 5.5 متر بما في ذلك القاعدة الموضوع عليها.

وحضر نحو 200 من ضيوف الشرف مراسم إزاحة الستار عن التمثال، ومن بين الحاضرين مالو دراير، رئيسة حكومة ولاية راينلاند بفالتس، التي تقع بها مدينة ترير، وأندريا ناليس زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وجو وايمين، نائب وزير المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني.

في الوقت نفسه، نظم معارضو «ماركس»، احتجاجات ومظاهرات، حيث تجمع عدة مئات منهم في ميدان قريب من مكان التمثال، وكانت هناك انتقادات حادة لإقامة تمثال لـ«ماركس»، مهدى من الصين، بمثل هذا الحجم وفي هذا الميدان في ترير.

وكان «ماركس»، الأب الروحي للشيوعية، قد وُلِدَ في الخامس من مايو 1818 في ترير، وأمضى بها أعوامه الـ17 الأولى.

من جانبها، قالت «دراير»، إنها تشعر أن الهدية من الصين «كركيزة وجسر للشراكة»، ورأت أن الاحتفالية تمثل فرصة لتجديد النظر إلى «ماركس» وبحث أفكاره.

وشهدت مدينة ترير، صباح اليوم، حفلة بمناسبة يوم ميلاد المفكر الشهير، كما سيقام حفل كبير بعنوان «ميجا ماركس»، ومنذ صباح اليوم، تم افتتاح ثلاثة معارض كبيرة في ترير حتى الآن بمناسبة «يوبيل ماركس».