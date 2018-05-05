العراق: العثور على جثث 5 مدنيين اعتقلوا الشهر الماضي غرب الموصل

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، العثور على جثث خمسة مدنيين اعتقلوا الشهر الماضي من قبل عناصر الشرطة الاتحادية غربي الموصل، 400 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «تم اليوم العثور على جثث خمسة مدنيين اعتقلوا الشهر الماضي من قبل عناصر الشرطة الاتحادية على خلفية قيامهم بمنع مرشحين من لصق صورهم، وتعليق اليافطات الانتخابية، حيث يتهم المعتقلون هؤلاء المرشحين بتسببهم بدمار البلدة القديمة في الموصل».

وذكر أنه: «تم تسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي في الموصل».

وكانت عناصر الشرطة الاتحادية اعتقلت الشهر الماضي 33 شخصا على خلفية منعهم مرشحين من الترويج لحملتهم الانتخابية في الساحل الأيمن بمدينة الموصل، وانهالوا عليهم بالضرب قبل أن يقتادوهم إلى جهة مجهولة.

يُذكر أن الانتخابات النيابية العراقية ستُجرى في الثاني عشر من الشهر الحالي، حيث يبلغ عدد مقاعد محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي 34 مقعدا من أصل 329 مقعدا.