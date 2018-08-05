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«مهمة مستحيلة» يحقق 200 مليون جنيه

توم كروز
توم كروز

نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 7:41 م | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 7:41 م

يواصل فيلم الأكشن «مهمة مستحيلة.. السقوط» mission impossible fallout، للنجم توم كروز، تحقيق النجاح، حيث حقق 200 مليون دولار حصيلة إيرادات الأسبوع الأول له فى شباك التذاكر.
الفيلم هو الجزء السادس ضمن سلسلة أفلام مهمة مستحيلة يشارك فى بطولته ريبيكا فيرجسون، وهنرى كافيل، وفانيسا كيربى، وميشيل موناجان، والفيلم من إخراج كريستوفر ماك كويرى، الذى قام بإخراج العديد من أفلام السلسلة، كما أنه يشارك فى الكتابة بمساعدة بروس جيلر.
ويظهر توم كروز وهو يقوم بالعديد من الأنشطة المختلفة بالغة الخطورة مثل القفز من طائرة، وتحطيم طائرة هليكوبتر، والقفز بين مبنيين للمكاتب.


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