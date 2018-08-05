مذيعة «أطفال بورسعيد»: أجريت اللقاء بحضور مسؤول حماية الطفل ومديرة التضامن

قالت سلوى حسين، مسؤول الإعلام بديوان عام محافظة بورسعيد، والمسؤولة عن تصوير أطفال بورسعيد المتهمين في قضية التهريب في الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن مكتب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، هو الذي كلفها بتصوير الفيديو المذكور، متابعة: «أي موضوع أو حدث أنا مكلفة إني أغطيه إعلاميًا بينزل على الصفحة الرسمية للمحافظة».



وأضافت «حسين»، خلال لقائها مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أنها لا تعمل في قناة فضائية، وإنما موظفة في المحافظة، تحترم رؤساءها، وتسعى لتنفيذ تعليماتهم، معقبة: «تحملت ما لا يتحمله أحد، وقوبلت بمهاجمة شديدة، والقرار لم يكن من تلقاء ذاتي».



وأكدت أن تصوير اللقاء تم بحضور مسؤول حماية الطفل ببورسعيد، ومديرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأمنية، وعلى رأسها شرطة الموانئ، معقبة أن التصوير تم في ديوان عام المحافظة وليس في مديرية الأمن.



وتابعت: «أنا لما شوفت الأطفال وفي إيديهم الحديد قلبي اتخطف، وحسيت كأني أم وشافت ولادها في الصورة دي، والطفل محفوظ لعب على عواطفي وأنا صدقته ودموعي اتحبست وأنا بكلمه لما قالي أنت مش حاسة بينا».



وردًا على السؤال: لماذا لم توضع أي علامة ضوئية أو شريط أسود لحجب ملامح الأطفال، قالت إن مسألة وجود هذه الأشياء من عدمها، هي أمور لا تدخل في اختصاص عملها، الذي ينتهي عند إجراء اللقاء.



وذكرت أنه لم يتم إبلاغها بفصلها عن العمل، أو تحويلها للتحقيق مع النيابة الإدارية أو العامة، أو إحالتها للشؤون القانونية، لافتة إلى عدم ارتكابها أي جرم أو انتهاك لهؤلاء الأطفال.