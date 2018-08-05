هجوم انتحاري يستهدف قافلة للقوات الأجنبية في أفغانستان

ذكر مسؤولون أفغان، أن انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة قافلة للقوات الأجنبية في إقليم باروان الأفغاني، صباح اليوم الأحد.

ووفقا لقناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية، قالت المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، وحيدة شاهكار، إن الهجوم وقع حوالي الساعة السادسة صباحا، بالتوقيت المحلي، عندما كانت القافلة تسير في منطقة "خالا زاي" بإقليم باروان.

وأوضحت المتحدثة، أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا من المدنيين، ولم ترد تقارير حول سقوط ضحايا بين صفوف القوات الأجنبية، ذاكرة أن قوات أجنبية طوقت المنطقة.

وأعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.