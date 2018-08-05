الأحد 5 أغسطس 2018 11:06 م القاهرة القاهرة 30.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

رئيس «الدستورية العليا»: «السيسي» أكد على تقديم الدعم الكامل لتحقيق العدالة وحماية المواطنين

دينا النجار
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 10:55 م | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 10:55 م

• سندعو كل رؤساء المحاكم الدستورية في العالم للاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء المحكمة
قال المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له في لقائه أثناء حلفه لليمين على دعم واحترام القضاء والحفاظ على استقلاله.

وأضاف «جبالي»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس يقدم الدعم الكامل للمحكمة الدستورية؛ لتحقيق العدالة وحماية المواطنين، مشيرًا إلى دعوة الرئيس في مؤتمر الاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء المحكمة الدستورية.

وأشار إلى إقامة مؤتمر تاريخي في إبريل المقبل للاحتفال بمرور نص قرن على تاريخ إنشاء المحكمة، مضيفًا أنه سيتم دعوة جميع رؤساء المحاكم الدستورية على مستوى دول العالم.

وأكد على أهمية المحكمة الدستورية العليا كقوة ناعمة مصرية على المستوى الإقليمي والدولي على مدار التاريخ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك