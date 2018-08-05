رئيس «الدستورية العليا»: «السيسي» أكد على تقديم الدعم الكامل لتحقيق العدالة وحماية المواطنين

• سندعو كل رؤساء المحاكم الدستورية في العالم للاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء المحكمة

قال المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له في لقائه أثناء حلفه لليمين على دعم واحترام القضاء والحفاظ على استقلاله.

وأضاف «جبالي»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس يقدم الدعم الكامل للمحكمة الدستورية؛ لتحقيق العدالة وحماية المواطنين، مشيرًا إلى دعوة الرئيس في مؤتمر الاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشاء المحكمة الدستورية.

وأشار إلى إقامة مؤتمر تاريخي في إبريل المقبل للاحتفال بمرور نص قرن على تاريخ إنشاء المحكمة، مضيفًا أنه سيتم دعوة جميع رؤساء المحاكم الدستورية على مستوى دول العالم.

وأكد على أهمية المحكمة الدستورية العليا كقوة ناعمة مصرية على المستوى الإقليمي والدولي على مدار التاريخ.