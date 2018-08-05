ارتفاع عدد الاصابات بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 43 على الأقل

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات في أحدث تفش لفيروس إيبولا في الكونغو، قد ارتفع إلى 43 حالة على الاقل، بينها 33 حالة وفاة.

وأضافت المنظمة في بيان أمس السبت أن هذه الحالات تشمل 30 حالة محتملة، و13 تأكد إصابتها بالفيروس.

وتخضع 33 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالفيروس لاختبارات.

وتم تحديد التفشي الجديد للفيروس بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 65 عاما بسبب المرض شديد العدوى. وقالت الوزارة إن أفراد الأسرة الذين دفنوها لم يتبعوا الإرشادات الصحية السليمة وسرعان ما انتقل المرض إلى سبعة من أقاربها ووافتهم المنية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي المرض يحدث في إحدى مناطق الصراع في الجزء الشرقي من البلاد، مما يعقد جهود القضاء على الفيروس، في الدولة الواقعة وسط افريقيا وعبر حدودها.

يذكر أن إيبولا مرض شديد العدوى يسبب الحمى وغالباً ما يؤدي إلى نزيف داخلي والوفاة.