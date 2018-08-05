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كاليفورنيا تطلب مساعدة واشنطن في مواجهة حرائق الغابات

سان فرانسسكو- د ب أ
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 10:30 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 10:30 ص

طالب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جيري براون، مساعدة واشنطن، أمس السبت، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الآلاف من رجال الإطفاء جهودهم لإخماد بعض من أسوأ حرائق الغابات التي تشهدها الولاية.

وقال "براون" في طلبه للبيت الأبيض عقب زيارته المناطق المتضررة من الحرائق: "مواجهة هذه الحرائق الشديدة تتطلب جهودا قوية"، مضيفا: "هناك حاجة لمساعدة اتحادية إضافية على الفور للحد من التهديد المباشر للصحة والسلامة العامة".

يبذل رجال الإطفاء جهودا لاحتواء 17 حريقا كبيرا في أنحاء الولاية، مستمرة منذ أسابيع، وأودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل.

وتذكر وسائل الإعلام الأمريكية، أن هذا سادس أكبر حريق للغابات في تاريخ كاليفورنيا، ويواجه أكثر من 12 ألف مبنى تهديدا بسبب الحرائق، كما تم إجلاء 18 ألف مواطن من منازلهم.


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