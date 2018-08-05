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أمين شباب «التجمع»: انتهى عصر الاحتجاجات وحان وقت الحفاظ على الدولة

علاء عاصم أمين شباب حزب التجمع
علاء عاصم أمين شباب حزب التجمع
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 7:19 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 7:19 ص
قال علاء عاصم، أمين شباب حزب التجمع، وعضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، إنه على الشباب ممارسة دوره السياسي بشكل قانوني، متابعًا: «انتهى وقت الاحتجاجات، وإحنا في مرحلة جديدة ينبغي فيها الحفاظ على الدولة». 

وأضاف «عاصم»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تلاحم الأحزاب وتفاعلها مع مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ممارسة السياسة بشكل إصلاحي من خلال البرلمان والمشاركة في المحليات.

واستطرد أن السلطة التنفيذية تفتح المجال لمشاركة الجميع في العملية السياسية خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن ينبغي على الأحزاب أن تكثف من حضورها على أرض الواقع، وألا تكتفي بالمنصات الإعلامية. 

وأشار إلى أهمية وجود فرص متساوية لجميع الأحزاب على قدم المساواة، بالإضافة إلى السماح للأحزاب بالتواجد في قصور الثقافة ومراكز الشباب لعمل ندوات لمكافحة الإرهاب والحديث في الشأن العام. 


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