وزير الخارجية الإيطالي يعبر عن إعجابه بمقتنيات المتحف المصري بالتحرير

عبر إينزو ميلانيزي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، عن إعجابه بالمقتنيات الأثرية الموجودة بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، المتحف المصري بالتحرير حيث كان في استقباله الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري ولفيف من قيادات وزارة الآثار.

واصطحب الدكتور العناني، وزير الخارجية الإيطالي؛ لتفقد قاعات المتحف المختلفة ومنها قاعة الملك توت عنخ آمون والمومياوات الملكية، والمعرض المقام بالمتحف عن الاكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثات الأثرية الإيطالية العاملة في مصر، وكذلك معرض الآثار المستردة من إيطاليا والذي أقامته وزارة الآثار في يوليو الماضي.