مصدر بـ«البيئة» يكشف: طرح 10 محميات طبيعية على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة

-الطرح لزيادة العائد المالي للوزارة لتطوير باقي المحميات

كشف مصدر مسئول بوزارة البيئة عن طرح 10 محميات طبيعية في عدد من المحافظات بحق الانتفاع على القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة؛ بعد دراستها ومراجعة طبيعتها والتأكد من عدم الإضرار بالتنوع الموجود بها، مضيفًا: وهو ما حدث قبل إعلان الوزيرة ياسمين فؤاد عن طرح محميتين بنظام حق الانتفاع.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن طرح هذه المحميات على القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لها وزيادة العائد المالي منها لتطوير المحميات الأخرى، ولن يضر بالتنوع البيولوجي الموجود بها، مضيفًا: وستظل وزارة البيئة مسئولة عن حمايتها لما تمثله من ثروة قومية لمصر.

وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، في تصريحات صحفية اليوم (الأحد)، إلى أن المحميتين المقرر طرحهما على القطاع الخاص هما: محمية وادي دجلة، والثانية يتم المفاضلة حاليًا بين محمية رأس محمد أو الغابة المتحجرة لطرح إحداهما.

وأضافت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تجهيز البنية التحتية في المحميات المقرر طرحهم بهدف زيادة إقبال المستثمرين، كما اقتربت الوزارة من الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمحمية وادي دجلة.

وتابعت أنه يوجد في مصر نحو 30 محمية طبيعية تمثل 15 % من مساحتها، ويتم حاليا عمل الإطار التشريعي لهذا الإجراء، ويتمثل في إعداد قانون إنشاء الهيئة الاقتصادية للمحميات، والذي سيتم مراجعته قريبا من مجلس الدول