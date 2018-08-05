«مصر للطيران» تسير 12 رحلة لنقل الحجاج الفلسطينيين

أعلنت شركة "مصر للطيران" أن نقلها لحجاج فلسطين لأداء مناسك الحج، يأتي من منطلق الدور الريادي التي تقوم به في شمال القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أنه من المقرر أن تسير 12 رحلة من مطار القاهرة الدولي إلى جدة، لسفر 3321 حاجا من حجاج دولة فلسطين بواقع 3 رحلات يوميا حتى نهاية مرحلة سفر الحجاج في 8 أغسطس 2018، مشيرة إلى أن مرحلة العودة ستكون في 30 أغسطس الجاري وتنتهي في 2 سبتمبر القادم.

جدير بالذكر أن شركة "مصر للطيران" تسير حاليًا رحلات خاصة لنقل حجاج باماكو بمالي، وذلك بإجمالي 20 رحلة جوية لنقل 5320 حاجا، وقد أقلعت أولى هذه الرحلات في 26 يوليو الماضي ومن المقرر أن تنتهي في 22 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة العودة في 27 أغسطس لتنتهي آخر هذه الرحلات في 8 سبتمبر القادم.