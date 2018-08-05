بحث مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع مع وزير النقل ومسؤولو هيئة السكة الحديد، متطلبات تحسين مستوى السلامة والخدمة في مرفق السكك الحديدية حتى عام 2020.

وقال رئيس الوزراء، إن هيئة السكة الحديد هي المسؤولة عن رفع كفاءة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها سواء ما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع، مطالبا بالتعامل بشفافية مع مختلف المشكلات داخل مرفق السكك الحديدية ومحاسبة أي مخطئ أو مهمل أو متقاعس بشدة، مؤكدا أهمية ترسيخ وبناء ثقافة الالتزام للعاملين في هذا القطاع، وفي حالة وجود أي مشكلة في أي قطار فلا يسمح بخروجه مع سرعة الاعتذار للمواطنين، معتبرا أن ذلك هو "أسلم وسيلة لتفادي وقوع أي حادث".

وقدم هشام عرفات، وزير النقل، عرضا حول الوضع الراهن لمرفق السكة الحديد والمشكلات التي تواجه مرفق السكك الحديدية، والتي يمكن إجمالها في تقادم البنية التحتية وأساطيل الجر والعربات للعمر الافتراضي، هذا بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، ووجود نقص في العمالة الفنية.

وأوضح "عرفات"، أن هناك 791 جرارا منها 389 جرارا تجاوز عمره الأربعين عاما، ووجود 3012 عربة للركاب منها 1698 عربة تجاوز عمرها الأربعين عاما، هذا فضلا عن 3271 عربة بضائع تجاوز عمرها الأربعين عاما من أصل 8581 عربة، وأن الهيئة تشغل 836 رحلة على مدار الـ24 ساعة في اتجاهي الوجه القبلي والبحري لنقل الركاب والبضائع.

وأضاف أن عددا من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا داخل مرفق السكك الحديدية تبلغ إجمالي استثمارات تقدر بـ56 مليار جنيه، وأبرزها تصنيع وتوريد 100 جرار وإصلاح 81 جرارا بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، بالاضافة إلى تحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كم بالخطوط الرئيسية للشبكة، وتطوير 1089 مزلقانا من إجمالي 1332 مزلقانا، فضلا عن تطوير وتحسين 181محطة من إجمالي 707 محطات.

وتتضمن الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى السلامة والخدمة حتى عام 2020، دراسة إيقاف مؤقت لعدد إضافي من الرحلات على الخطوط ذات الكثافة العالية لتوفير الوقت الكافي لأعمال صيانة السكك وتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات، هذا فضلا عن دراسة إضافة وسيلة أمان لأجزاء "بواجي العربات" "UIC" لمنع سقوط أي أجزاء من "بواجي العربات".

وأضاف "عرفات"، أن الإجراءات تتضمن أيضا رفع كفاءة العنصر البشري طبقا للخطط التدريبية التي يتم تنفيذها بمواقع العمل ومراكز التدريب، هذا فضلا عن اتخاذ عدد من الإجراءات لسد عجز الوظائف الحرجة المتعلقة بالسلامة خلال الفترة "2018-2020"، ذاكرا أن المتطلبات العاجلة لتحسين مستوى السلامة والخدمة حتى عام 2020، تقدر بحوالى 5.6 مليار جنيه تتعلق بصيانة الوحدات المتحركة وتطوير البنية الأساسية والمحطات، هذا بالإضافة إلى تحديث نظم المراقبة.