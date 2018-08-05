جوارديولا ومحرز يشيدان بتتويج مانشستر سيتي بالدرع الخيرية

هنأ الإسباني بيب جوارديولا ،مدرب فريق مانشستر سيتي، لاعبي وجماهير فريقه بالفوز ببطولة الدرع الخيرية للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على تشيلسي اليوم الأحد على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وتقام بطولة الدرع الخيرية سنويا في افتتاح الموسم الكروي بانجلترا، حيث تجرى بين بطلي الدوري والكأس في الموسم الماضي، وهي تشبه بطولة كأس السوبر في البلدان الأوروبية.

قال جوارديولا عقب المباراة "أود أن أهنيء جميع اللاعبين الذين يلعبون في تلك الظروف، حيث خاضوا المباراة تحت درجة حرارة عالية وصلت إلى 30 درجة مئوية، ولم يشاركوا في التدريبات سوى لوقت قليل للغاية".

وأشاد جوارديولا بلاعب الفريق الصاعد فيل فودين صاحب الـ18 عامًا، الذي صنع الهدف الأول للنجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، الذي سجل هدفي الفريق السماوي في اللقاء، مضيفا أنه أثبت جدارته باللعب في الدوري الانجليزي الممتاز.

من جانبه، أشاد النجم الجزائري رياض محرز، الذي سجل ظهوره الرسمي الأول مع مانشستر سيتي، المنضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالفوز الذي حققه الفريق.

وصرح محرز عقب المباراة "كانت المباراة جيدة، كان الجو حارا ولكننا نجحنا في التسجيل مبكرا، ولعبنا بشكل جيد في الشوط الأول. أعتقد أنه نصر جيد ومستحق".

وظهر محرز لاعب ليستر سيتي الانجليزي السابق بشكل جيد للغاية خلال اللقاء، وشكل تهديدا دائما على مرمى تشيلسي، غير أن سوء الحظ حرمه من تسجيل هدفه الرسمي الأول مع سيتي.