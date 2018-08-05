يكرم د. محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، غدا الإثنين، 50 طالبًا من أوائل الثانوية العامة، «17 طالبًا شعبة علمي رياضة، و16 طالبًا شعبة علمي علوم، و17 طالبا للشعبة الأدبية».

وقال محمد ربيع، إن الجامعة تقييم احتفالية كبرى لتكريم الأوائل بحضور القيادات والمسئولين بالتعاون مع جريدة الجمهورية، لافتا إلى أن الجامعة ستقدم منح دراسية لاوائل الجمهورية بمختلف كلياتها «طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة وإدارة الأعمال»، ويأتى ذلك إيمانا بدور الجامعة الهادف إلى تحقيق مبدأ الإتاحة للمتفوقين.

وتشمل المنحة الكاملة المقدمة لأوائل الثانوية العامة المصروفات الدراسية والانتقالات وتوفير الإقامة وتخصيص مصروف شهري للإعاشة.