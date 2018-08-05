«الخارجية الإندونيسية»: لسنا في حرب تجارية مع أمريكا

ذكرت وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مارسودي، عقب اجتماع مع نظيرها الأمريكي، مايك بومبيو، في جاكرتا، أمس السبت، عدم وجود حرب تجارية بين الدولتين.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإندونيسية للأنباء، اليوم الأحد، عن الوزيرة القول: «لا تقعوا في شراك الحديث حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا». وأضافت: «ما حدث هو حرب تجارية بين أمريكا والصين، ومن المؤكد أنها ستؤثر على العلاقات التجارية في دول أخرى، وعلى الصعيد العالمي».

وحول زيارة وزير التجارة الإندونيسي، إنجارتياستو لوكيتا، إلى واشنطن في يوليو الماضي، أوضحت الوزيرة أنه التقى نظيره الأمريكي وممثلين عن دوائر رجال الأعمال والقطاع الخاص.

واتفق الوزيران -خلال الزيارة- على تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار، خلال الاجتماع.

وفيما يتعلق بالاجتماع مع «بومبيو»، أشارت الوزيرة إلى أنها ناقشت الاستعدادات للذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تحل العام المقبل.

وأوضحت الوزيرة، أن إندونيسيا والولايات المتحدة أقامتا شراكة استراتيجية في عام 2015، «ومن خلالها، سنطور العلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل، والتي تعود بالنفع على البلدين والمنطقة والعالم».

وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، استقبل وزير الخارجية الأمريكي بالقصر الرئاسي في جاكرتا في وقت سابق اليوم الأحد.

يشار إلى أن الحكومة الأمريكية اعتبرت أن جاكرتا وضعت عددا من الحواجز التجارية والاستثمارية التي كان لها تأثير سلبي خطير على التجارة الأمريكية.

وأظهرت بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه في عام 2016، كانت إندونيسيا تحتل المركز 35 بين أكبر الأسواق المستورِدة للسلع الأمريكية، ومع ذلك سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا بلغ 13.2 مليار دولار.

وثمة تقارير حول احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا.