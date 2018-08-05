منح تراخيص لمزاولة النشاط الطبي لـ 251 منشأة طبية بكفرالشيخ

منح تراخيص لمزاولة النشاط الطبي لـ 251 منشأة طبية

أصدر اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، قرارا بمنح تراخيص مزاولة النشاط الطبي والعلاج لـ251 منشأة طبية بالمحافظة، شملت عيادات، ومراكز طبية لتوافر الشروط المطلوبة للترخيص، بناءً عن تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ خلال فترة الأول من يناير 2018 وحتى الآن.

وقال محافظ كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، على هامش إصدار التراخيص، إن العيادات والمراكز الطبية التي منحت التراخيص، شملت عيادات للكشف الطبي في تخصصات «الأسنان، الباطنة، النساء والتوليد، الجراحة العامة، وتخصصات مختلفة، ومراكز طبية».