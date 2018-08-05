علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على واقعة الطفل محفوظ «طفل التهريب» ببورسعيد، قائلًا: «رغم أسلوب المذيعة السطحي في استجواب الأولاد، لكن رب ضارة نافعة، وشوفنا محفوظ أتكلم كواحد بالغ ومس قلبي وعقلي بكلامه رغم أنه غلط لكن لازم نتجاوز الخطأ ده».



وقال «ساويرس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس السبت، أنه سيوفر فرصة عمل للطفل «محفوظ»، ليتابع الطفل: «وأنا ايش ضمني أنك تشغلني».



وتابع «ساويرس»: «عيب تقول الكلام ده وإحنا بلديات والصعايدة ما بيرجعوش في كلامهم، وهتشتغل من بكرة إن شاء الله، وإيه اللي يضمن لي أنا أنك تشتغل كويس»، مؤكدًا على ضرورة تخلص الدولة من البيروقراطية، وفتح القطاع الخاص مجالات عمل جديدة؛ لاستيعاب الشباب.



وأخلت نيابة بورسعيد، الخميس الماضي، سبيل 4 أطفال ظهروا في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لأطفال جرى ضبطهم أثناء قيامهم بتهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم عبر المنافذ الجمركية بالمحافظة، بعد دفع غرامة مالية.



يُذكر أن الفيديو الشهير بـ«أطفال التهريب»، أثار استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين مذيعة الفيديو سلوى يحي، المذيعة بالإذاعة المحلية بالمحافظة بالتشهير بالأطفال بدلًا من مساعدتهم، بعد إجراء حوار معهم، بسبب سوء إدارتها للحوار، وتقدموا ببلاغ لشرطة الطفل يتهمونها بالتشهير بالأطفال وجاري التحقيق في الواقعة.



