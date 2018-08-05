الشرطة في بنجلاديش تطلق الغاز المسيل للدموع على الطلاب المحتجين

أطلقت الشرطة في بنجلاديش، الغاز المسيل للدموع على الطلاب الذين يحتلون تقاطعا بوسط دكا، اليوم الأحد، وذلك بعدما خرج الآلاف من المتظاهرين في الشوارع لليوم الثامن على التولي؛ للمطالبة بتحسين إجراءات السلامة على الطرق.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت عقب أن لقي طالبان حتفهما في حادث بطريق المطار في دكا في 29 يوليو الماضي، وبدأ طلاب من عدة مدارس وكليات اليوم الأحد في السيطرة على حركة المرور في دكا لليوم الثامن.

وقال شهود عيان، إنه بحلول الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي "07:00 بتوقيت جرينتش" بلغ عدد المشاركين في المظاهرات الآلاف من طلاب الجامعات.

واعتصم الطلاب في تقاطع جيجاتولا، وكانوا يرددون شعارات مثل "نريد العدالة" عندما بدأت الشرطة في إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقال محمد اتيكور رحمان، أحد المحتجين، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "كانت مسيرة سلمية، ولكن فجأة أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع صوبنا؛ ما أسفر عن إصابة العديد".

وتعرض عدد من الصحفيين للضرب، كما صادر أفراد من الحزب الحاكم في موقع الاحتجاجات كاميراتهم.

وتوقف عمال النقل عن العمل خوفا على سلامتهم واحتمالية تضرر مركباتهم، ولم تغادر أو تدخل حافلات الطرق الطويلة مدينة دكا؛ ما جعلها معزولة عن بقية البلاد.

وطبقا للشرطة، فإن حوالي ثلاثة آلاف شخص يتوفون سنويا في حوادث طرق بمختلف أنحاء البلاد.