المُشدد 5 سنوات لشقيقين قطعا إصبع مواطن بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، اليوم الأحد، عاطلين شقيقين يُدعيان «م.ش»، و«أ.م» بالسجن المشدد 5 أعوام؛ لإدانتهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن يدعى «م.ح»؛ حيث قاما بقطع إصبع البنصر من يده اليسرى، نتيجة التعدي عليه بأسلحة بيضاء.

تعود وقائع القضية -التي تحمل رقم 1983 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة أول العامرية- إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي؛ يفيد وقوع مشاجرة بين الشقيقين المتهمين ووالد المجني عليه، وعند مشاهدتهما له قادما نحوهما، أخرجا أسلحة بيضاء «سكين» كانت بحوزتهما، وتعديا عليه محدثين إصابته.

وبالقبض عليهما وتحرير محضر «جنايات» قسم شرطة أول العامرية بالواقعة، تم عرضهما على النيابة العامة، والتي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، إذ أصدرت حكمها المُقدم بحقهما، بعضوية المستشارين: هشام محمد مساهل، ومحمد حسم مغيب، وأمانة سر علي حسين.