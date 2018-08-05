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أعلن ليستر سيتي الانجليزي عن تعاقده مع اللاعب الجزائري رشيد غزال، قادما من موناكو الفرنسي بعقد يمتد لأربع سنوات.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن صفقة غزال ستكلف خزائن النادي الإنجليزي حوالي 10 ملايين جنية استرليني.

صفقة غزال تعتبر هي الصفقة الخامسة للثعالب، بعد ريكاردو بيريرا، جوني ايفانز، جيمس ماديسون، داني وارد.

وبعد رحيل النجم الجزائري رياض محرز نجم ليستر السابق لنادي مانشستر سيتي، استعان فريق الثعالب بلاعب جزائري أخر ليكون بديلا لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2016.

وسيلعب النجم الجزائري البالغ من العمر 26 عاما مرة أخري تحت قيادة المدرب كلود بويل، بعد ما لعب تحت قيادته مع ليون الفرنسي.