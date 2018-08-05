كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن أسباب مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

وقال «أبو ستيت»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إن «هناك جزء من المناقشات في هذه الاجتماعات، سوف يدور حول الاستثمار بصفة عامة، والقطاع الزراعي بصفة خاصة».

وشدد على أهمية الزراعة بالنسبة للقارة الإفريقية، قائلًا: «القطاع الزراعي في إفريقيا واعد جدًا، ومن الممكن أن نستفيد من المقومات الخاصة به، ونعمل على تحسين وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمصلحة الشعوب».

وأوضح أن «ذلك يمكن أن يتم من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وخاصة أن إفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية»، مشيرًا إلى عدم استغلال هذه الموارد حتى الآن؛ بسبب قلة التعاون بين الدول وبعضها البعض، وضعف الاستثمارات التي تُضخ في مجال الزراعة.

وأضاف أنه «سيتم خلال هذه الاجتماعات بحث سبل التعاون من أجل تنمية القطاع الزراعي، وتسهيل إجراءات التصدير بين الدول الإفريقية»، مشيرًا إلى توفير فرص واعدة للشباب للمساهمة بصورة فعالة في تنمية الإنتاج الزراعي بإفريقيا.

ويستضيف البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، الدورة الـ41 من الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



