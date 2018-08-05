علق عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، على العطل الذي وقع في نظام صرف الحصص التموينية خلال الأيام الماضية، موضحًا أن المواطنين الحاملين للبطاقات التي تدعمها شركتي إيفيت وفيرست داتا يعانون من عدم تطوير النظام الخاص بالشركتين.

وناشد «حامد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل، مضيفًا أن المواطن قد يضطر إلى الذهاب إلى البقال التمويني أكثر من مرة نتيجة أعطال نظام الصرف.

وأوضح أن شركات بطاقات التموين المذكورة لا تقوم بدورها كما ينبغي، مشيرًا إلى تعمدها تعطيل النظام في أول الشهر عند صرف الحصص التموينية، وفقًا لتعبيره.

وتابع: «كل بقالي القاهرة التابعين لشركتي إيفيت وفيرست داتا لديهم مشاكل في الصرف، محدش اشتغل، وده بيسبب تعب للمواطن لأنه بيروح عشان يصرف كذا مرة»، لافتًا إلى تلقي العديد من الشكاوى الخاصة بهذه المشكلة.