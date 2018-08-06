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فيديو.. طارق الشناوي: محمد رمضان أصبح عدوا لنجاحه

محمد رمضان
محمد رمضان
نور رشوان
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 11:10 م | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 11:10 م

أعرب الناقد الفني، طارق الشناوي، عن استيائه مما وصفه بالأخطاء التي وقع فيها الفنان محمد رمضان، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أغنيتي «نمبر وان» و«الملك».

وقال «الشناوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن «محمد رمضان هو أكثر واحد يؤذي نفسه الآن ويعرقل نجاحه»، مضيفًا أنه: «متسلط على نفسه، وبدلًا من أن يحافظ على نجاحه أصبح عدوًا لهذا النجاح».

وأضاف أن «رمضان يستحق النجاح الذي وصل إليه، لكنه للأسف لا يستطيع التعامل معه»، «رمضان متسلط على نفسه، وأصبح عاملًا سلبيًا لضرب ما وصل إليه، ولم يعد بحاجة إلى مؤامرات؛ لأنه يتآمر على نفسه».

وأوضح أنه «من الوارد أن يرتكب الفنان حماقات وأخطاء، لكن ما يحدث من رمضان هو أنه يتمعن في الخطأ ويتمادى فيه»، مشيرًا إلى أنه «وضع نفسه في مأزق، وهو ضرورة الحفاظ على هذا النجاح، ووجود مسافة كبيرة وبينه وبين الفنان الذي يليه؛ لأنه وصف نفسه بالملك».

وأثار الفنان محمد رمضان، خلال الفترة الماضية، حالة من الجدل؛ بسبب طرح فيديو كليب جديد بعنوان «الملك»، ظهر خلاله وهو يتباهى بممتلكاته وبقدراته الفنية، وهو ما أدى إلى توجيه البعض اتهامات له بالغرور والتقليل من منافسيه.


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