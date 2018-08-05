«الزراعة» عن أزمة نفوق الماشية بالغربية: لم تحصن منذ 8 شهور

علق الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن أزمة نفوق المواشي في محافظة الغربية، قائلًا إن الماشية النافقة لم تحصن منذ 8 أشهر بالأمصال اللازمة ما أدى إلى نفوقها.



وقال متحدث «الزراعة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، إن جميع الحالات ملك لتاجر مواشي قام بجمعهم من الأسواق ولم يحصنهم ضد الأمراض والفيروسات، مطالبًا المزارعين بفصل الحيوانات الجديدة عن الأخرى القديمة في المزارع وضرورة تحصينها.



وتابع: «الأمراض الفيروسية سهلة التنقل بين الحيوانات لذا يجب فصل الماشية الجديدة عن الأخرى بالمزرعة، لأن تكلفة التحصين لا تقارن بتكلفة فقد حيوان ممكن أن يصل إلى 30 و35 ألف جنيه»، مشيرًا إلى جهود لجان الطب البيطري بالمحافظات في تحصين وتقديم الخدمة العلاجية للماشية.



وأشار إلى برامج التحصين الدورية من خلال اللجان البيطرية للماشية في المزارع والمنازل، معقبًا: «تكلفة التحصينات زهيدة لا تتجاوز 10 جنيهات، ولكن المزارع يرفض التطعيم».



