قال المفكر الدكتور مراد وهبة، أستاذ فلسفة بجامعة عين شمس، إن الهوية المصرية تعد واحدة من الأزمات التي تواجها مصر، مشيرًا إلى العلاقة بينها وبناء الشخصية المصرية الذي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره مع الشباب.



وأوضح «وهبة»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس السبت، «لفظ الهوية جاء من الهو هو، أي أن يبقى الشيء دون أن يتغير، أما التغيرات فتحدث على السطح وليس في العمق، لكنني أختلف مع ذلك».



وأضاف: «الهوية ليست ثابتة بل متطورة لارتباطها بالزمن والحضارة اللذين يشهدا تطور دائم، فالثبات هو العرض، أما الجوهر هو التغير والتطور، لذلك ينبغي أن نكون مهيئين للتغيرات التي تحدث والتي ستحدث».



واستطرد أن الهوية الثقافية المصرية في أصلها فرعونية، معقبًا أن الحضارة الفرعونية من أولى الحضارات التي نشأت على كوكب الأرض، وكانت الزراعة من أبرز ملامحها.



