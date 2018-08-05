الحكومة الأسترالية تعلن عن مساعدات بملايين الدولارات لمواجهة الجفاف

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد، أن المزارعين الأستراليين، الذين يكافحون بسبب الجفاف الحالي سيحصلون على مبلغ مقطوع قدره 12 ألف دولار «8880 دولارا أمريكيا» نقدا.

وأعلن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول، عن برنامج الدعم كجزء من حزمة إغاثة بقيمة 190 مليون دولار، حيث يكافح آلاف المزارعين ومجتمعاتهم أحوال الجفاف السائدة عبر مناطق شاسعة من شرق وجنوب أستراليا.

وقال تيرنبول للصحفيين اليوم الأحد، بعد زيارة إلى مزرعة في ترانج في نيو ساوث ويلز، الولاية التي يتعرض 99% من مساحتها للجفاف، إن أحوال بعض المزارعين كانت صادمة ومأساوية.

وقالت الحكومة في بيان: «لا يمكننا أن نجعل السماء تمطر، لكننا نستطيع أن نضمن حصول الأسر الزراعية ومجتمعاتها على كل الدعم الذي تحتاجه من أجل اجتياز الجفاف، والتعافي والوقوف على أقدامهم»، ووصفت الحكومة فترة الجفاف الحالية، بأنها «واحدة من أسوأ موجات الجفاف».

وأوضح «تيرنبول»، أن الحكومة تراقب الوضع، حيث يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أحوالا جوية أكثر جفافا وربما أسوأ جفاف في الأشهر المقبلة.

وقال «تيرنبول»: «نأمل أن تكون توقعات الأرصاد خاطئة، لكن الاحتمالات ليست كبيرة في الوقت الحالي»، مضيفا: «أننا نتعامل مع وضع ديناميكي»، مؤكدا أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير طويلة الأجل لتحسين قدرة المجتمعات الريفية على التكيف للتعامل مع ظروف الجفاف.

وقال آشلي جامبل، مزارع ألبان يعيش بالقرب من توومبا في كوينزلاند، إن 12 ألف دولار قد تضع الطعام على المائدة لأطفاله، لكنها لن تشتري الحبوب أو التبن لماشيته.

وأضاف «جامبل» لشبكة «ناين نتورك» اليوم الأحد: «أن الأمر أشبه بأنك في السجن كل يوم، وأنت تحضر هنا لأنك يجب أن تحضر، إنه أمر محزن».

وقال نائب رئيس الوزراء مايكل ماكورماك، وهو يقف إلى جانب «تيرنبول»: «عندما يعاني المزارعون من ظروف صعبة، كما هي الحال حاليا، تعاني الأمة كلها»، مضيفا: «نحن كحكومة نقف إلى جانبهم، خلفهم مباشرة وندعمهم على طول الطريق».