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رامسي على رادار تشيلسي

أحمد عبدالله
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 1:33 م | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 1:33 م

يرغب تشيلسي في تدعيم خط وسطه مجددا بعد صفقة الإيطالي جورجينيو، بالتعاقد مع الويلزي آرون رامسي نجم وسط أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أن إدارة المدفعجية تستعد لتقديم عرضا بقيمة 35 مليون جنية استرليني، من أجل ضم اللاعب صاحب الـ27 عاما في الفترة الحالية.

وأضافت "سكاي" أن اللاعب الويلزي لا يتبقى في عقده الحالي مع الجانرز سوى 12 شهرا فقط، الأمر الذي قد يسهل مهمة البلوز في ضمه، من أجل تعزيز خط وسط الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن رامسي قد انضم إلي أرسنال في عام 2008 قادما إليه من كارديف سيتى، ولعب مع الفريق 327 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 58 هدفا، وتوج بـ5 ألقاب مع الجانرز.


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