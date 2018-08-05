مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالفيوم

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بقرية زيد بمدينة أبشواي بالفيوم، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول الطفل "سيف.ع"، 3 سنوات، مصاب بكسر بالجمجمة وتوفي فور وصوله المستشفى.

بالانتقال والفحص، وبسؤال والده قرر أنه أثناء لهو نجله بالشارع بذات الناحية صدمته سيارة رقم "3278 ف.ب.د" أجرة سيرفيس، قيادة "أحمد.ع"، سائق، وفر هاربا بها، فور وقوع الحادث أثناء رجوعها للخلف واتهم قائد السيارة بالتسبب في إحداث إصابة نجله التي أدت لوفاته.

وفي وقت لاحق حضر مالك السيارة "خلف.س"، 32 سنة، سائق، وسلّم مرتكب الحادث وتم التحفظ على السيارة ومالكها، وحُرر محضر رقم 2678 لسنة 2018 إداري مركز أبشواي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.